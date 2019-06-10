محمد بن مسعود - الدمام - للتعيين عليها في منطقة تبوك أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي) للتعيين عليها في منطقة تبوك. وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط الآتي www.jobs.sa ، بدءًا من يوم غد الثلاثاء 8 / 10 / 1440هـ الساعة العاشرة صباحًا حتى يوم السبت 12 / 10 / 1440هـ الساعة العاشرة صباحًا . فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة "جندي" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-10 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي) للتعيين عليها في منطقة تبوك. وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط الآتي www.jobs.sa ، بدءًا من يوم غد الثلاثاء 8 / 10 / 1440هـ الساعة العاشرة صباحًا حتى يوم السبت 12 / 10 / 1440هـ الساعة العاشرة صباحًا . Advertisements 10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 09:30 PM للتعيين عليها في منطقة تبوك للتعيين عليها في منطقة تبوك أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي) للتعيين عليها في منطقة تبوك. وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط الآتي www.jobs.sa ، بدءًا من يوم غد الثلاثاء 8 / 10 / 1440هـ الساعة العاشرة صباحًا حتى يوم السبت 12 / 10 / 1440هـ الساعة العاشرة صباحًا . ، فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة "جندي" ،

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