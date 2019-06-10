محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الإدارة العامة للمرور بأن طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٧). يشار إلى أن قيمة المخالفات في الجدول رقم ٧ تبلغ ٥ آلاف ريال في الحد الأدنى و١٠ آلاف ريال للحد الأعلى. المرور: هيكل المركبة بمثابة هويتها.. طمسه مخالفة مرورية قيمتها لا تقل عن ٥ آلاف عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-10 أكدت الإدارة العامة للمرور بأن طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٧). يشار إلى أن قيمة المخالفات في الجدول رقم ٧ تبلغ ٥ آلاف ريال في الحد الأدنى و١٠ آلاف ريال للحد الأعلى. Advertisements 10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 09:16 PM أكدت الإدارة العامة للمرور بأن طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٧). يشار إلى أن قيمة المخالفات في الجدول رقم ٧ تبلغ ٥ آلاف ريال في الحد الأدنى و١٠ آلاف ريال للحد الأعلى. ، المرور: هيكل المركبة بمثابة هويتها.. طمسه مخالفة مرورية قيمتها لا تقل عن ٥ آلاف ،

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