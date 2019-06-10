محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرة المنيف والهملان بزواج الشاب ياسر عبدالله المنيف، على كريمة عبد المحسن رشيد الهملان، في حفل أقيم بالرياض. وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "ياسر المنيف"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. زواج الشاب ياسر المنيف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10 احتفلت أسرة المنيف والهملان بزواج الشاب ياسر عبدالله المنيف، على كريمة عبد المحسن رشيد الهملان، في حفل أقيم بالرياض. وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "ياسر المنيف"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. Advertisements 10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 08:54 PM احتفلت أسرة المنيف والهملان بزواج الشاب ياسر عبدالله المنيف، على كريمة عبد المحسن رشيد الهملان، في حفل أقيم بالرياض. وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "ياسر المنيف"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. ، زواج الشاب ياسر المنيف ،

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