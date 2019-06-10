القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد للفريق، بالحصول على بطولة كأس العالم للأندية. وعقد عبدالسلام مؤتمرا صحفيا، الإثنين، من أجل تقديم ميدو كمدير فني جديد للفريق خلفا لطلعت يوسف. وقال رئيس المقاصة في المؤتمر الصحفي إنه يتمنى استمرار ميدو على رأس القيادة الفنية للفريق حتى يتمكن من قيادته للتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية والحصول عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رئيس المقاصة يطالب ميدو بالتتويج بمونديال الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.