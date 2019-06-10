أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات إيصال الكهرباء في مخططي الوليد والبدر

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت أمانة جدة عن استقبال بلدية طيبة الفرعية لطلبات إيصال التيار الكهربائي في مخططي الوليد والبدر، وذلك بعد توجيه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بتوصيل خدمة الكهرباء إلى المخططين.

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وقبل يومين، وجه أمير منطقة مكة المكرمة، بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435هـ.

ويأتي توجيه الفيصل، بعد أن رفعت لجنة مشكلة من هيئة تطوير المنطقة وعددٌ من الجهات بمرئياتها له، حيال طلب أهالي مخططي الوليد والبدر بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم.