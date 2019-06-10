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ضبط وافدة في الرياض تمارس طب المنازل بدون ترخيص

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2019-06-10

ضبط وافدة في الرياض تمارس طب المنازل بدون ترخيص

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل بدون ترخيص في الرياض.

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أوضحت وزارة الصحة أن الوافدة المخالفة كانت تروج لنفسها في برامج التواصل الاجتماعي، حيث تم إحالتها إلى النيابة العامة.

وحثت الصحة، الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على الرقم 937.





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