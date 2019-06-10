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الدفاع المدني يباشر بلاغ التماس كهربائي بعد 9 دقائق في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسبّب التماس كهربائي في المكيف في اندلاع حريق في شقة سكنية بالرياض تمّ على إثره إخلاء عمارة سكنية دون وقوع خسائر.
وقال الدفاع المدني في بيان له : تلقّى مدني الرياض بلاغ عن حادث حريق عند الساعة 2.6 ظهراً وباشرت الفرق الحادث عند الساعة 2.15 ظهراً، تم إخلاء العمارة وإخماد الحريق بسبب التماس كهربائي بالمكيف وسبقه التماس قبل أسبوع.
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