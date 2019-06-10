“الصحة”: ضبط وافدة تمارس مهنة طبية دون ترخيص في الرياض

أعلنت وزارة الصحة ضبط وافدة بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمارس مهنة طبية في المنازل دون ترخيص في الرياض وتروج لنفسها في برامج التواصل الاجتماعي وإحالتها إلى النيابة العامة.

وطالبت عبر تغريدة في “تويتر” ، المواطنين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937.