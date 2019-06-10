أمطار وسيول في الباحة.. و«الأرصاد» تُحذِّر

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وسيول في الباحة.. و«الأرصاد» تُحذِّر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الاثنين)، إنذاراً من نوع «تنبيه متقدم» على منطقة الباحة، يشمل محافظات ومراكز، الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة.
وحذَّرت «الهيئة» من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط للبرد وسيول، ونشاط للرياح السطحية التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وأشارت «الأرصاد» إلى أن الحالية الجوية تبدأ عند الساعة 01:00 من مساء اليوم، وتنتهي عن العاشرة مساءً.
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