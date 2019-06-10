شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الحالة الجوية التي حذَّرت منها «الأرصاد» في مكة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) حذِّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بسيول وتساقط للبرد، ونشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. حذِّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بسيول وتساقط للبرد، ونشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وأوضحت «الهيئة» أن التنبيه يشمل محافظات ومراكز أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان. وأشارت إلى أن بداية الإنذار عند الساعة: 06:00 من صباح اليوم (الاثنين)، وحتى العاشرة مساءً.



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