شكرا لقرائتكم خبر عن «السجون» تُعيد مبالغ مالية قُدِّمت خطأً في «فرجت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعادت المديرية العامة للسجون بعض الأموال التي دُفعت عن طريق الخطأ لبرنامج «فرجت» خلال الأيام الماضية، وكان من ضمنها مبالغ قدمها أحد المواطنين بطريقة تحويل خاطئة لأحد الموقوفين وكانت مخصصة لتقاعده، وأطلق عدة تغريدات على منصات التواصل يُطالب بطريقة لإعادتها، قبل أن تتدخل «السجون» لتُطمئنه وغيره ممن قاموا بتحويل أموال عن طريق الخطأ.

وأكدت المديرية العامة للسجون أنه تفاعلاً مع بعض المستخدمين لـ«فُرِجَتْ» ممن سددوا أكثر من المبالغ التي ينوون سدادها عن طريق الخطأ، وبعد التحقق من عملياتهم، سلَّمت المديرية العامة للسجون أول شيك بالفروقات المالية التي تم تسلمها عن طريق الخطأ.

وكان برنامج «فرجت» قد أسهم في إطلاق سراح 467 سجيناً منهم 14 في الحدود الشمالية، و11 في حائل، و28 في القصيم، و84 في الرياض، والشرقية 67، والجوف 6، وتبوك 31، والمدينة المنورة 16، ومكة المكرمة 163، والباحة 4، وعسير 23، و جازان 20.

وبلغ إجمالي ما تم سداده 30.143.134 ريالاً، فيما تبقى 133 سجيناً شملتهم المرحلة الأولى من البرنامج الذي ضم 600 موقوف.