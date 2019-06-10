شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيه الفيصل.. بلدية طيبة تستقبل طلبات إيصال الكهرباء لمخططي الوليد والبدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعلنت بلدية طيبة الفرعية عن استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي في مخططي الوليد والبدر في جدة. أعلنت بلدية طيبة الفرعية عن استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي في مخططي الوليد والبدر في جدة. يذكر أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجه بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخطي الوليد والبدر في جدة والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية وفق الوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435هـ.



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