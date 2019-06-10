شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ضبط وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل.. وإحالتها لـ«النيابة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل من دون ترخيص، وتروج لنفسها في برامج التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين)، أنه تمت إحالة الوافدة إلى النيابة العامة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على الرقم (937).