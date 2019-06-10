أمير الرياض يُوجِّه بسرعة معالجة مشكلة الكهرباء في تمير

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وجَّه أمير منطقة الرياض بسرعة معالجة مشكلة الكهرباء في تمير بمحافظة المجمعة، بناء على ما جرى تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع التيار الكهربائي في مركز تمير بمحافظة المجمعة. وجَّه أمير منطقة الرياض بسرعة معالجة مشكلة الكهرباء في تمير بمحافظة المجمعة، بناء على ما جرى تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع التيار الكهربائي في مركز تمير بمحافظة المجمعة. وصرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، بأن أمير منطقة الرياض وجَّه محافظ المجمعة بسرعة الرفع بنتائج التحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي، كما وجَّه شركة الكهرباء بوضع فرق لمراقبة الأحمال على مدار الساعة، وتعزيز فرق الطوارئ بالموقع المشار اليه ومتابعة وإنهاء المشكلة عاجلاً.



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