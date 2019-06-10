شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: 9 دقائق بين تلقي بلاغ حريق الـ«تماس الكهربائي» ومباشرته في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض مساء اليوم (الاثنين) حادثة حريق بحي الورود في شقة بالدور الأول في عمارة مكونة من دورين وملحق.

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وأوضح نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد عيد العتيبي بأنه ورد بلاغ عن الحادثة الساعة 2:06 ظهراً، ووصلت أول فرقتين إلى الموقع عند الساعة 2:15، واتضح أن الحادثة عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول، ولا يوجد بها احتجاز، وتم إخلاء العمارة ومباشرة الحريق وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات أو احتجاز ولله الحمد.

وأضاف: من خلال المعاينة اتضح أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي في سلك المكيف، داعياً إلى أهمية الأخذ بأسباب السلامة الكهربائية، متمنيا السلامة الجميع.

يُشار إلى أنه وقع تماس كهربائي في نفس موقع الحريق قبل أسبوع، وفقاً للحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».