توجيه الصندوق العقاري والإسكان بمعالجة طلبات المتقدمين قبل رجب 1432

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

وجه مجلس الوزراء أخيرا صندوق التنمية العقارية بمعالجة طلبات المتقدمين على قوائم الانتظار قبل رجب 1432، والتنسيق مع وزارة الإسكان لتحديد آلية إقراضهم، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

وكان المجلس وافق نهاية رمضان الماضي على تعديل البند «ثالثا» من قراره رقم 82 الصادر في 1435، ورفع مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية تقريرا يوضح ما اتخذ من إجراءات حيال طلبات القروض السكنية المقدمة إليه، والتي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 رجب 1432.

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نص تعديل البند الثالث:

تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى الصندوق

استثناء من الفقرة (1) أعلاه، يعالج الصندوق جميع الطلبات المقدمة إليه قبل 23 رجب 1432

يحق لأصحاب الطلبات المشار إليها في الفقرة 2، تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني