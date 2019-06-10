أمير جازان ينوه بجهود القوات المسلحة في حماية الوطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بمكتبه بالإمارة أمس، قائد قوة جازان اللواء الركن محمد العمري، ومدير مستشفى القوات المسلحة بجازان اللواء الدكتور أحمد الحامظي وعددا من ضباط القوات المسلحة، والذين قدموا له التهنئة بمناسبة عيد الفطر.
وبادل الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالصحة والعافية واليمن والبركات، متمنيا لهم التوفيق في القيام بمهام عملهم ولجميع زملائه منسوبي القوة.
ونوه أمير المنطقة بجهود القوات المسلحة بالمنطقة ومستشفى القوات المسلحة وما تحظى به من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وأعرب عن خالص تقديره لرجال القوات المسلحة والأمن بمختلف القطاعات العسكرية والأمنية، وأهمية الأعمال المنوطة بقوة جازان في حماية أمن الوطن والحد الجنوبي، مما يتطلب مضاعفة الجهود من جميع الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن.
من جهته أعرب اللواء العمري عن سعادته وزملائه منسوبي القوة بلقاء أمير المنطقة، وما استمعوا إليه من توجيهات، مؤكدا على المعنويات العالية التي يتمتع بها أفراد قواتنا المسلحة الباسلة المرابطين بالحد الجنوبي.
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