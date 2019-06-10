السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل شيعت جموع بمن فيهم عاملون في الميدان التربوي فجر أمس جثمان مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي، وذلك بعد الصلاة عليه في المسجد الحرام حيث ووري جثمانه في مقبرة الشهداء بالشرائع.
وحضر مراسم التشييع عدد من رجالات التربية والتعليم في المنطقة، يتقدمهم مديرو تعليم المنطقة السابقون، وعدد من رجالات المجتمع والأكاديميين ومحبي القائد التربوي.
من جانبه قدم وزير التعليم حمد آل الشيخ تعازيه في القائد التربوي عبر حسابه الرسمي في تويتر، مشيرا إلى أن التعليم فقد أحد أهم رجالاته المخلصين الذي قدم لوطنه الكثير خلال مسيرته المهنية.
وكان الثقفي تعرض لجلطة قبل أيام أدخل على إثرها إلى المستشفى، ولم يلبث طويلا، إذ وافته المنية أثناء تلقيه العلاج.
يذكر أن الثقفي كلف في رمضان الماضي مديرا لتعليم منطقة مكة المكرمة، بعدما عمل مديرا لتعليم محافظة جدة، وقضى نحو37عاما في الميدان التربوي، بدأ مسيرته بمعلم لمادة التربية الإسلامية، وتنقل في مناصب تربوية متعددة.
كانت هذه تفاصيل خبر الثقفي يطوي برحيله مسيرة 37 عاما في التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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