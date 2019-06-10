أمير مكة: أعمال رجال الأمن مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أن الأعمال التي نفذها رجال الأمن في مختلف القطاعات خلال العشر الأواخر من رمضان وخصوصا إدارة الحشود، مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

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وقال الأمير خالد الفيصل، لدى استقباله بمقر الإمارة في جدة، أعضاء اللجنة الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة الأمنية خلال فترة انعقاد القمم الثلاث الخليجية، والعربية، والإسلامية بالعاصمة المقدسة أواخر رمضان الماضي، إن رجال الأمن استطاعوا التعامل باقتدار مع مختلف الجنسيات والثقافات، وهذا ما يميز رجل الأمن السعودي الذي يتحلى بالأخلاق والروح الإسلامية والشهامة العربية.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لجميع القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة خلال القمم الثلاث، مؤكدا أن ما قاموا به من جهود وأعمال وما نتج عن ذلك من نجاحات عكس الصورة الإيجابية عن الإنسان السعودي.

من جانبهم عبر قادة القطاعات الأمنية المشاركين في تنفيذ الخطة عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا لقمم مكة على متابعته الدائمة، والتي كان لها بالغ الأثر بعد توفيق الله في نجاح المهام الموكلة إليهم.