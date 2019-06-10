خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية في وفاة والدة رئيس مجلس الوزراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في وفاة والدته وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله -.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت للأمير منصور بن متعب أمس في قصر بيان، حيث عبر عن التعازي والمواساة للقيادة الكويتية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

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رافق مستشار خادم الحرمين خلال الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد.

ووصل الأمير الدكتور منصور بن متعب أمس إلى الكويت، حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي المستشار بالديوان الأميري الشيخ محمد الخالد الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد.

وغادر الكويت بعد أن نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لأمير الكويت وولي العهد ولرئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي المستشار بالديوان الأميري الشيخ محمد الخالد الصباح وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد.