إحباط تهريب 1367 كجم حشيش بالحدود الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفشل رجال حرس الحدود بالحدود الجنوبية محاولات لتهريب 1367 كجم حشيش خلال رمضان الماضي، وقبضوا على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصا.

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وأفاد المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني في بيانه أمس، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت عن إحباط محاولات عدة لتهريب كمية من الحشيش، والقبض على المتورطين فيها، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأشار إلى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

جنسيات المهربين: