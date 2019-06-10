السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تزينت جدة التاريخية لأهل جدة وزوارها خلال فعاليات موسم جدة الذي انطلق أخيرا بفعاليات متنوعة شملت الألعاب النارية وعروض الليزر والسيرك العالمي، إضافة للحفلات الغنائية لعدد من فناني وفنانات العرب. (مكة)



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدة التاريخية تتزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.