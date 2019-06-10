الأغذية الجاهزة في الحج مستثناة من شرطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تركي المحارب - بريدة

استثنت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومنتجي الأغذية الجاهزة من شرطي تسجيل المنتجات في النظام الالكتروني، واعتماد منشآت التصدير من التطبيق خلال موسم حج هذا العام، بحسب معلومات حصلت عليه «مكة».​

وأشارت المعلومات إلى أن هذا الاستثناء يأتي انطلاقا من مبدأ تسهيل استيراد الأغذية الجاهزة، مؤكدة أنه على مستوردي ومنتجي الأغذية الجاهزة الالتزام باستيراد المنتجات قبل 15 ذو القعدة المقبل، وإرفاق التحاليل المخبرية اللازمة من مختبرات معتمدة، إضافة إلى إرفاق شهادات مطابقة وشهادة حلال مع أي إرسالية وجبات جاهزة تدخل ضمن مكوناتها أي مصدر من مصادر اللحوم.​

وبينت أنه سوف تسحب عينات مع كل إرسالية عند وصولها منافذ الدخول وإرسالها لمختبر خاص على حساب المستورد وإخضاعها للتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.​

المستوردون والمنتجون للأغذية ملزمون بـ:​

Advertisements

01 استيراد المنتجات قبل 15 ذي القعدة​

02 توفر جهاز لقياس درجة الحرارة مع الإرسالية ​

04 إرفاق التحاليل المخبرية ​

03 إرفاق شهادات مطابقة ​

05 شهادة حلال لمكونات اللحوم​