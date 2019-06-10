الإبعاد عقوبة عدم تجديد هوية مقيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكدت المديرية العامة للجوازات أن عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات، ومن ذلك عدم الالتزام بتجديد «هوية مقيم» قبل انتهائها، يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاميا، وتصل إلى الإبعاد.
وأوضحت الجوازات أنه يمكن التأكد من مدة سريان «هوية مقيم» وتجديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية «أبشر» أو عبر بوابة «مقيم» الالكترونية، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والمبادرة بتجديد «هوية مقيم» قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهائها، وذلك تفاديا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميا بحق المخالفين.
عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم»
- 500 ريال غرامة في المرة الأولى
- 1000 ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
- الإبعاد عن البلاد عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
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