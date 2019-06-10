حجاج الداخل بلا حقائب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

يتجه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل إلى تفعيل مبادرة (حج بلا حقيبة) بالشراكة مع البريد السعودي، وذلك من خلال تجربة المبادرة خلال حج هذا العام على شركتين أو ثلاث من شركات القطاع، ومن ثم دراسة إيجابياتها وسلبياتها.

وبحسب ما علمته «مكة» فإن البريد السعودي قدم للمجلس التنسيقي هذه المبادرة وقاموا بإنشاء برنامج يتكفل بأخذ حقائب الحجاج من مناطقهم في أنحاء المملكة من خلال العنوان الوطني، وإيصالها إلى مقراتهم في العاصمة المقدسة، ومن ثم إرجاع الحقائب إلى مناطق الحجاج بعد انتهاء موسم الحج.

وكشفت المعلومات أن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل بعد تطبيق التجربة على شركاته خلال موسم هذا العام، يدرس مقياس الإيجابيات والسلبيات في هذه التجربة وكيفية تطويرها، من أجل التوسع في الأعوام المقبلة في تطبيق المبادرة على أكبر عدد من الشركات.

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وتهدف مبادرة (حج بلا حقيبة) إلى حل الهاجس الكبير الذي كانت تمثله الحقائب على الحجاج، وفي هذا الإطار عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل الفترة الماضية عددا من الورش مع البريد السعودي، لوضع الأطر والخطوط العريضة لتفعيل هذه المبادرة خلال موسم حج هذا العام.

تكاليف إيصال الحقائب

الحاج الذي يريد أن تؤخذ حقيبته من منزله، يرسل البريد له أحد مندوبيه لاستلام الحقيبة - 100 ريال

الحاج الذي يتولى إيصال حقيبته إلى مكتب البريد في منطقته الإدارية - 70ريالا