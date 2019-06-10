الكهرباء: مولدات جاهزة لعدم تكرار انقطاع الكهرباء مستقبلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضح وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي، أن الوزارة شكلت لجنة منذ بداية انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية لبحث أسباب الانقطاع، وإيجاد الحلول العاجلة لعودة الخدمة لجميع المشتركين، ولكيلا يتكرر هذا الانقطاع مستقبلا.

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وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر إمارة المنطقة إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على رفع كفاء خدمة الكهرباء لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.

من جهته، أوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف الدكتور عبدالرحمن المهنا، أن الهيئة وجهت موظفيها من اليوم الأول من انقطاع الكهرباء بالعمل على مدار الساعة لمتابعة إعادة الخدمة للمشتركين، مؤكدا أن الهيئة تعمل على متابعة شركة السعودية للكهرباء للوفاء بالتزاماتها تجاه مشتركيها، وتقديم الخدمة لهم على أكمل وجه.

وأفاد رئيس قطاع التوزيع الجنوبي المهندس عبدالرحمن السلولي، بأن الشركة وفرت مولدات جاهزة، وذلك لعدم تكرار انقطاع الكهرباء مستقبلا، كما تابعت الحدث أولا بأول وبحثت أوجه القصور والعمل على إيجاد حلول قصيرة المدى لتفادي انقطاع الكهرباء، إضافة إلى حلول عاجلة خلال الشهرين المقبلين، وطويلة الأجل تضمن استمرارية الخدمة بدون أي انقطاعات في الكهرباء مستقبلا عن المشتركين.