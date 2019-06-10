الموانئ تستقبل وتودع 207 آلاف معتمر حتى نهاية مايو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عملت الموانئ السعودية على استقبال ومغادرة 207 آلاف معتمر من بداية العام الحالي حتى نهاية مايو الماضي، بنسبة زيادة بلغت 120 % مقارنة بالمدة المماثلة من 2018.

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وأوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب أمس الأول خلال حفل معايدة بالمقر الرئيس للهيئة في الرياض، بحضور جمع من منسوبي ومنسوبات الهيئة، أن استقبال ومغادرة المعتمرين وفق منظومة متكاملة من الخدمات والآليات المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان حسن خدمة وراحة ضيوف الرحمن، مثمنا دور شركاء «موانئ» الذين أسهموا في تقديم كل الخدمات في سبيل راحة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن.

وأشاد بما حققته الموانئ السعودية خلال الفترة الماضية من نمو وارتفاع لافت في معدلات عمليات المناولة، مؤكدا أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على تقديم وتطوير كل الخدمات والإجراءات التي تضمن تنافسية وجاذبية الموانئ السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، سائلا الله أن يديم على بلادنا وأهلها نعمة الأمن والأمان والازدهار.

ورفع رئيس الهيئة بهذه المناسبة أسمى وأصدق التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي «موانئ» لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.