السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
يستعد المنتخب السعودي للمبارزة للمشاركة في منافسات بطولة آسيا الـ 23 للمبارزة عمومي، للفردي والفرق لسلاحي الابيه والسايبر، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو على صالة «تشيبا بورت» خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو الحالي.
وأنهى منتخب المبارزة معسكره الداخلي في مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة بمحافظة الخبر، الذي استمر 21 يوما، بإشراف المدربين محمد فؤاد، وفؤاد الناصري .
ويمثل الأخضر في سلاح الابيه اللاعبون زكريا الداوود، فيصل عابد، جواد الداوود، وخليفة العمري، وفي السايبر: مشاري البشير، أحمد القديحي، وعلي البحراني.
كانت هذه تفاصيل خبر مبارزة السعودية تشارك في آسيوية اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.