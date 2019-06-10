مبارزة السعودية تشارك في آسيوية اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستعد المنتخب السعودي للمبارزة للمشاركة في منافسات بطولة آسيا الـ 23 للمبارزة عمومي، للفردي والفرق لسلاحي الابيه والسايبر، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو على صالة «تشيبا بورت» خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو الحالي.

وأنهى منتخب المبارزة معسكره الداخلي في مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة بمحافظة الخبر، الذي استمر 21 يوما، بإشراف المدربين محمد فؤاد، وفؤاد الناصري .

ويمثل الأخضر في سلاح الابيه اللاعبون زكريا الداوود، فيصل عابد، جواد الداوود، وخليفة العمري، وفي السايبر: مشاري البشير، أحمد القديحي، وعلي البحراني.