انكماش اقتصاد بريطانيا مع إغلاق مصانع سيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انكمش اقتصاد بريطانيا بشكل حاد في أبريل بعد أكبر تراجع في إنتاج السيارات منذ بدء تسجيل البيانات، فيما عجز المصنعون عن العدول بشأن خطط الإغلاق المقررة تحسبا لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن العديد من مصنعي السيارات في بداية 2019 عن خطط إغلاق موقتة في أبريل، تحسبا لاضطراب التجارة في وقت انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس. لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أرجأت الانسحاب قبل أيام قليلة من الموعد المحدد، وفي وقت لاحق حددت موعدا جديدا في 31 أكتوبر، لكن الوقت كان قد تأخر كثيرا لتغيير الشركات خططها.

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وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد ككل انكمش 0.4% في أبريل بعدما تراجع 0.1% في مارس، وهو انخفاض أكبر من توقعات أي من الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي.

وتباطأ النمو في ثلاثة أشهر حتى أبريل إلى 0.3% من 0.5% في الربع الأول من عام 2019، وهو تراجع أكبر بكثير من توقعات معظم الاقتصاديين، وتباطأ معدل النمو السنوي إلى 1.3%.

لكن هذا يخفي تأثيرا أكبر على قطاع الصناعات التحويلية الذي انكمش 3.9% في أبريل، ليسجل أكبر هبوط منذ يونيو 2002.

ونزل إنتاج السيارات 24% خلال الشهر، وهو الأكبر منذ تسجيل البيانات في 1995، وسجل القطاع الأوسع «لمعدات النقل» أكبر هبوط منذ 1974.