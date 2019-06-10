انطلاق تسجيل المحترفين بالسعودية غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى «الصيفية» بداية من يوم غد، وتستمر حتى 31 أغسطس 2019، وتبدأ فترة تسجيل اللاعبين الثانية الشتوية أول يناير 2020 وتستمر حتى الجمعة 31 من الشهر نفسه.

وحدد اتحاد القدم 7 محترفين أجانب ولاعب مواليد لأندية المحترفين و4 أجانب وواحد من المواليد للأولى، واجنبيان واثنان من المواليد للثانية.