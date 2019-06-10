السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 16 شخصا في حادث تصادم جماعي على طريق سريع في بولندا.

وبحسب بيانات الشرطة وقوات الإطفاء، فقد اصطدمت شاحنة بالقرب من مدينة شتشين غرب البلاد، بخمس سيارات متكدسة في زحام، مما تسبب في اشتعال النيران في عدد من هذه السيارات.

ولم تتمكن قوات الإنقاذ من إخراج ست جثث من السيارات إلا بعد إطفاء الحرائق، وقال متحدث باسم قوات الإطفاء لمحطة (تي في إن 24) إنه ليس لديه بعد معلومات حول ما إذا كان هناك أطفال بين القتلى.

وبعد فترة وجيزة من الحادث، تصادمت سيارتان على الجهة المقابلة من الطريق السريع، لكن الحادث الأخير لم يسفر عن وقوع قتلى، ولم تتمكن الشرطة بعد من توضيح ما إذا كانت رغبة قائدي السيارات في مشاهدة حادث التصادم الجماعي هي السبب في وقوع الحادث على الجانب الآخر.