جامعة جازان تعلن مواعيد القبول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جازان
أعلنت جامعة جازان عن مواعيد القبول للعام الجامعي 1440 - 1441 هـ، للراغبين في الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن بوابة القبول الالكترونية تفتح في 16 شوال الحالي وسيستمر التقديم إلى 30 شوال، مشيرا إلى أن إعلان نتائج الترشيح سيكون في 5 ذي القعدة، ومن ثم يتوجب على الطلبة تأكيد القبول أو الانسحاب عبر بوابة الجامعة الالكترونية، علما أن آخر موعد لتأكيد القبول 10 ذي القعدة.
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