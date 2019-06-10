بدء القبول الموحد في جامعات الرياض 14 شوال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الالكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات في 14 شوال المقبل للطلاب و16 شوال للطالبات. وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابتي القبول الموحد: بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa)، وبوابة القبول الموحد للطالبات في الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).



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