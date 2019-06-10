سقوط رافعة يقتل ويجرح 7 بأمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل شخص وجرح ستة آخرون جراء سقوط رافعة على مبنى سكني في مدينة دالاس الأمريكية.

ونقلت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية عن جيسون إيفانس، المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في دالاس أن خمسة من الجرحى في حالة خطيرة.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن عواصف شديدة ضربت المنطقة وقت وقوع الحادث، إلا أن المسؤولين لم يؤكدوا بعد أن الرياح العاتية هي السبب وراء سقوط الرافعة.