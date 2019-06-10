وفاة شخصين بسقوط طائرة خفيفة في البرتغال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل توفي شخصان في مطار خوسيه فيرينو في إقليم ليريا غرب البرتغال جراء سقوط طائرة خفيفة. ونقلت وكالة الأنباء البرتغالية (لوزا) عن مصدر بقيادة عمليات الإغاثة في ليريا، قوله إن سقوط الطائرة أعقبه حريق امتد إلى إحدى الغابات. ولم يتضح على الفور السبب وراء سقوط الطائرة.



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