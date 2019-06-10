السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيروت أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أمس، بوصول ثلاثة لبنانيين تم توقيفهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت الوكالة أن الأشخاص الثلاثة وصلوا بعد منتصف ليل أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وأفرجت الإمارات عنهم بعدما تم توقيفهم العام الماضي بتهمة تأليف خلية إرهابية.



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كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تطلق سراح 3 لبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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