برنامج إثرائي لتنمية قدرات 100 موهوب وموهوبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بحث الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي في مقر المؤسسة بالرياض، مع نائب الرئيس الأعلى للقوة البشرية المهندس نبيل الفريح، ونائب الرئيس لشراكات التعلم والتطوير بشركة التعدين العربية السعودية «معادن» المهندس فوزي بوبشيت، نتائج طلاب منطقة الحدود الشمالية في مقياس موهبة، والذين رعتهم شركة معادن، وكيفية تأمين برامج لرعاية وتنمية قدراتهم في منطقة الحدود الشمالية، انطلاقا من رعاية «موهبة» للطلبة الموهوبين في جميع مناطق المملكة، والدور الوطني الاجتماعي لشركتي وعد الشمال ومعادن، لتعزيز رأس المال البشري في الوطن، وتعزيز الشخصية الوطنية.

ونوه إلى أنه بالشراكة مع شركة معادن وشركة وعد الشمال ستجري دراسة تنظيم برنامج إثرائي للطلبة الموهوبين في منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع جامعة الحدود الشمالية، لـ100 طالب وطالبة من الطلبة الموهوبين، الذين اجتازوا اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة.

ورحب المتحمي بضيوف موهبة من شركتي وعد الشمال ومعادن، مؤكدا دور الشركتين في دعم برامج ومبادرات «موهبة» ورعاية أبناء وبنات الوطن من الموهوبين والمبدعين خاصة في المناطق التي توجد فيها «معادن»، مشيدا بما تبذله الشركتان من جهود وبرامج تنموية ضمن الشراكات المجتمعية في المناطق التي تحتضن أعمالهما حول المملكة، لدعم المبادرات العلمية، وصناعة قادة المستقبل. وأضاف «نأمل أن تحذو الشركات والمؤسسات السعودية الأخرى حذو هاتين المؤسستين في دورهما الاجتماعي وتنمية القدرات الوطنية في المناطق التي توجد فيها».