، "إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية على متضرري السيول بالجوف اليمنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستفيد منها أكثر من 11,448 فرداً

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,908 سلال غذائية، تزن 141 طناً و192 كيلو غراماً على الأسر المحتاجة والمتظررة من السيول والنازحين في قرى الإشراع، وسويقاء، والمجمع، والمحير، وآل جعيد, والقعيف، وعفي، والمتنة، والجبوب، والهضبة, والمرازيق، والملتقى، والمعاطرة، وضبع، والحشيفاء، والحرج، والمهامشة، وأم شداد التابعة لمديرية اليتمة بمحافظة الجوف، يستفيد منها 11,448 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 345 مشروعًا.

كما وزع المركز أمس سلالاً غذائية على النازحين من الجوف إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 150 أسرة نازحة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.