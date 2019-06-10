، "إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية على متضرري السيول بالجوف اليمنية ،

- 1/2
- 2/2
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,908 سلال غذائية، تزن 141 طناً و192 كيلو غراماً على الأسر المحتاجة والمتظررة من السيول والنازحين في قرى الإشراع، وسويقاء، والمجمع، والمحير، وآل جعيد, والقعيف، وعفي، والمتنة، والجبوب، والهضبة, والمرازيق، والملتقى، والمعاطرة، وضبع، والحشيفاء، والحرج، والمهامشة، وأم شداد التابعة لمديرية اليتمة بمحافظة الجوف، يستفيد منها 11,448 فرداً.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 345 مشروعًا.
كما وزع المركز أمس سلالاً غذائية على النازحين من الجوف إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 150 أسرة نازحة.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
"إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية على متضرري السيول بالجوف اليمنيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-10
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,908 سلال غذائية، تزن 141 طناً و192 كيلو غراماً على الأسر المحتاجة والمتظررة من السيول والنازحين في قرى الإشراع، وسويقاء، والمجمع، والمحير، وآل جعيد, والقعيف، وعفي، والمتنة، والجبوب، والهضبة, والمرازيق، والملتقى، والمعاطرة، وضبع، والحشيفاء، والحرج، والمهامشة، وأم شداد التابعة لمديرية اليتمة بمحافظة الجوف، يستفيد منها 11,448 فرداً.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 345 مشروعًا.
كما وزع المركز أمس سلالاً غذائية على النازحين من الجوف إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 150 أسرة نازحة.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
08:07 PM
يستفيد منها أكثر من 11,448 فرداً
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,908 سلال غذائية، تزن 141 طناً و192 كيلو غراماً على الأسر المحتاجة والمتظررة من السيول والنازحين في قرى الإشراع، وسويقاء، والمجمع، والمحير، وآل جعيد, والقعيف، وعفي، والمتنة، والجبوب، والهضبة, والمرازيق، والملتقى، والمعاطرة، وضبع، والحشيفاء، والحرج، والمهامشة، وأم شداد التابعة لمديرية اليتمة بمحافظة الجوف، يستفيد منها 11,448 فرداً.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 345 مشروعًا.
كما وزع المركز أمس سلالاً غذائية على النازحين من الجوف إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 150 أسرة نازحة.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
، "إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية على متضرري السيول بالجوف اليمنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية على متضرري السيول بالجوف اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.