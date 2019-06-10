حظر العمل تحت أشعة الشمس بداية من السبت القادم.. وهذه المهن والمحافظات المستثناه

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدء حظر العمل تحت أشعة الشمس، في السعودية، اعتبارا من السبت القادم.
وشددت على أن الحظر يشمل جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً يوميا، ويستمر لمدة 3 شهور حتى 15 من سبتمبر القادم.
ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أباالخيل، أن الوزارة استثنت عدة حالات شملت العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
كما استثنت الوزارة عدداً من المحافظات في بعض المناطق، نظراً إلى اختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التنسيق بين فروع الوزارة و إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.
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