صورة نادرة للملك سعود بزي القائد الأعلى للقوات المسلحة

نشرت مكتبة الملك سعود ومركز الدراسات والأبحاث والنشر، صورة نادرة للملك سعود رحمه الله، قبل 64 عامًا، في جدة.
وظهر الملك سعود في الصورة بلباس القائد الأعلى للقوات المسلحة وحوله أبنائه، عام ١٩٥٥م.
وجاء ترتيب أبناءه من اليمين الأمراء: خالد بن سعود، فهد بن سعود ،محمد بن سعود ،وسعيد جودت.
والأطفال وقوفًا: منصور بن سعود ، وجلوسا على الأرض : تركي بن سعود وعبدالإله بن سعود ، وبحضنه مشهور بن سعود.
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