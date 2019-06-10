بالصور.. «الملك سلمان للإغاثة» يطلق حملة مساعدات عاجلة لمتضرري السيول في عدن ولحج

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بإطلاق حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للمتضررين من النازحين بالمخيمات في محافظتي عدن ولحج؛ جراء كارثة السيول.

جاء ذلك بالتعاون مع القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجرى البدء بتوزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية، استفاد منها 1.800 نازح من متضرري السيول.

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ويأتي ذلك في إطار التدخل الإغاثي العاجل للمملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من أزمة السيول في محافظتي عدن ولحج.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، إنه تم إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، بإرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي.

وأشار العقيد المالكي إلى أن عمليات الإغاثة الإنسانية شملت العديد من المحافظات اليمنية، مُفيدًا بأن عدد أوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية بلغ أكثر من 24 ألف تصريح.