بالصور.. إيقاف شاحنات لبيع الإسمنت ورفع مخلفات البناء في مكة المكرمة

أوقفت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، عددًا من شاحنات بيع الإسمنت المخالفة بحي أم الكتاد وبطحاء قريش بمكة المكرمة.

كما قام العاملون بقسمي النظافة والأسواق بالبلدية، بإزالة مواقع باعة الإسمنت والبطحاء والخرسانة المعدة بشكل غير نظامي، وذلك بمشاركة رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي، وبدعم وإسناد من الإدارة العامة للنظافة .

من جهة أخرى، واصلت بلدية جنوب مكة الفرعية أعمالها في رفع مخلفات البناء ونواتج الحفر في عدد من المواقع غير النظامية، حيث رفعت الفرق الرقابية أكثر من ١٣٠٠ طن من مخلفات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تأمين تلك المواقع وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين، بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح.

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وأكّد رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية، أهمية دور المواطنين والمقيمين في رفع مستوى النظافة بالمنطقة والارتقاء بها من خلال التعاون في التخلص من مخلفات البناء في المرادم النظامية التي خصصتها الأمانة، والمساهمة في المحافظة على النظافة العامة؛ من أجل توفير بيئة صحية آمنة.

يُشار إلى أن نظام البلديات ينص على: «أن تباشر الجهات ذات الصلة، تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة، وإجراءات الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها».

كما ينص النظام على «المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها»، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير التي تضمن «وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال».