إعلان نتائج القبول النهائي للالتحاق بالخدمة العسكرية في حرس الحدود برتبة «جندي»

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة «جندي» للعام الهجري1440هـ.

وأشارت الإدارة إلى أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة «أبشر التوظيف» على الرابط www.jobs.sa .