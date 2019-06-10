المالكي: السفينة الإيرانية «سافيز» تُهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، استمرار استهداف قدرات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في اليمن.

وأشار العقيد المالكي -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- إلى أن التحالف يدعم كافة الجهود لإنهاء الانقلاب، والتوصُّل إلى حل للأزمة اليمنية، موضحًا أن دول التحالف تبذل جهودًا كبيرة على صعيدَي الإغاثة ودعم اقتصاد اليمن.

وأضاف أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي عبر الحوثيين.

وعرض التحالف في مؤتمره، مقطع فيديو يُسعف فيه التحالف أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز، رغم تهديدها أمن الملاحة في البحر الأحمر؛ ما أثَّر سلبًا في الصيادين اليمنيين، وفق ما ذكر العقيد المالكي.

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وأوضح العقيد المالكي أنه تم إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، بإرسال طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي.

وأشار العقيد المالكي إلى أن عمليات الإغاثة الإنسانية شملت العديد من المحافظات اليمنية، مُفيدًا بأن عدد أوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية بلغ أكثر من 24 ألف تصريح.

وأكد العقيد المالكي أنه تم تسجيل 5083 انتهاكًا حوثيًّا لاتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة، مُشيرًا إلى أن الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة بباب المندب والبحر الأحمر.

وأضاف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أنه تم نزع 72 ألف لغم زرعها الحوثيون في الداخل المدني.