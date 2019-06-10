إعلان مواعيد القبول الإلكتروني بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحَّد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، اليوم الإثنين، الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات، الذي يبدأ في 14 شوال بالنسبة للطلاب، و16 شوال بالنسبة للطالبات.

وأوضحت اللجنة الإشرافية، أن بوابة القبول الموحَّد للطلاب في منطقة الرياض تشمل جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تشمل بوابة القبول الموحَّد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.

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وحدّدت مواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول- يوم الإثنين الموافق 14 شوال 1440 هـ، وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء الموافق 22 شوال 1440 هـ، وإعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس الموافق 1 من ذي القعدة 1440 هـ، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس الموافق 8 من ذي القعدة 1440 هـ.

وأضافت اللجنة الإشرافية، أنه بالنسبة لمواعيد قبول الطالبات، فقد تم تحديدها على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء الموافق 16 شوال 1440هـ، وإغلاق البوابة يوم الأربعاء الموافق 23 شوال 1440هـ، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس الموافق 8 من ذي القعدة 1440هـ.

وحثَّت اللجنة الإشرافية، الطلاب والطالبات، على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابتي القبول الموحَّد: بوابة القبول الموحَّد للطلاب في منطقة الرياض، عبر الرابط، وبوابة القبول الموحَّد للطالبات في مدينة الرياض عبر الرابط.