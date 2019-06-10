بالصور.. فريق «أصدقاء» التطوعي يعايد مرضى مستشفيات الرياض

قام فريق (أصدقاء العطاء) التطوعي؛ بزيارة إلى مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، لمعايدة المرضى المنوّمين.
وقالت قائدة الفريق هياء القحطاني، إن هذه الزيارة تأتي ضمن زيارات متعددة لمستشفيات الرياض؛ حيث ستشمل معايدة وتوزيع هدايا على المرضى المنوّمين والزوَّار.
وأضافت القحطاني، أن هذه الزيارة هي امتداد لزيارات سابقة في عيديّ الفطر المبارك والأضحى، والتي تعد من البرامج التي يحرص عليها الفريق ضمن أعماله التطوعية المتنوعة.
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