السعودية اليوم / زلزال يضرب محافظة المسيلة الجزائرية



الجزائر 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة المسيلة شرق الجزائر.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر في بيان له، أن مركز الزلزال يقع على بعد 6 كلم شمال غرب منطقة عين الخضراء التابعة للمحافظة.

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19:03ت م

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