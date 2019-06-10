السعودية اليوم / البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في الحملة الإغاثية العاجلة للمتضررين من الأمطار في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها



الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الحملة التي أطلقتها المملكة العربية

وبدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فور إطلاق الحملة بتوجيه فرق ميدانية لتقييم الأضرار والتدخل السريع الذي اشتمل على فتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن البرنامج يعمل بالتعاون مع الحكومة الشرعية على مسارين الأول هو التدخلات العاجلة المتمثلة في فتح الطرقات لتمكين القوافل الإغاثية من إيصال مساعدتها للسكان المتضررين، إضافة إلى سحب المياه من المناطق التي غمرتها المياه عبر توفير صهاريج مياه ومضخات نزح المياه، مشيرًا إلى أن المسار الثاني يتعلق بإعادة التيار الكهربائي عبر توفير المولدات الكهربائية و إصلاح المولدات المتعطلة .

وأشار آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج في اليمن تشمل عدداً من المحافظات، ويمتد تأثير هذه المشروعات ليشمل كل شبر من الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث يتواجد البرنامج في كل من محافظات عدن وحضرموت والمهرة و مأرب و سقطرى والجوف وحجة لتكون محافظة صعدة ثامن المحافظات اليمنية التي تستقبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إيماناً من البرنامج بواجبه الذي يحتم عليه خدمة كل اليمنيين دون تفرقة أو تمييز.

وأضاف السفير آل جابر أن البرنامج يعمل في سبع قطاعات حيوية وهي: الصحة، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والكهرباء، والنقل، والمباني السكنية، والحكومية.

// انتهى //

18:00ت م

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الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واسيشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الحملة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن و مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الحملة الإغاثية العاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها.وبدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فور إطلاق الحملة بتوجيه فرق ميدانية لتقييم الأضرار والتدخل السريع الذي اشتمل على فتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن البرنامج يعمل بالتعاون مع الحكومة الشرعية على مسارين الأول هو التدخلات العاجلة المتمثلة في فتح الطرقات لتمكين القوافل الإغاثية من إيصال مساعدتها للسكان المتضررين، إضافة إلى سحب المياه من المناطق التي غمرتها المياه عبر توفير صهاريج مياه ومضخات نزح المياه، مشيرًا إلى أن المسار الثاني يتعلق بإعادة التيار الكهربائي عبر توفير المولدات الكهربائية و إصلاح المولدات المتعطلة .وأشار آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج في اليمن تشمل عدداً من المحافظات، ويمتد تأثير هذه المشروعات ليشمل كل شبر من الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث يتواجد البرنامج في كل من محافظات عدن وحضرموت والمهرة و مأرب و سقطرى والجوف وحجة لتكون محافظة صعدة ثامن المحافظات اليمنية التي تستقبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إيماناً من البرنامج بواجبه الذي يحتم عليه خدمة كل اليمنيين دون تفرقة أو تمييز.وأضاف السفير آل جابر أن البرنامج يعمل في سبع قطاعات حيوية وهي: الصحة، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والكهرباء، والنقل، والمباني السكنية، والحكومية.// انتهى //18:00ت م0165

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