السعودية اليوم / محافظ أملج يقلد مدير أمن المنشآت رتبته الجديدة



أملج 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

قلّد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي , بمكتبه أمس , مدير أمن المنشآت بمحافظة أملج النقيب أمجد ناجي الفايدي , رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة على ترقيته إلى رتبة "نقيب".

وهنأ المحافظ , النقيب أمجد الفايدي بهذه الثقة, متمنياً له التوفيق والنجاح.

من جانبه رفع النقيب أمجد الفايدي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، سائلاً المولى عز وجل أن تكون هذه الرتبة دافعاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني لحفظ أمن هذا الوطن.

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18:00ت م

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