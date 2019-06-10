

الدمام 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , عقدت لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة الشرقية اجتماعها اليوم, وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة بالدمام.

وافتتح سمو أمير المنطقة الشرقية الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق وسائل السلامة في جميع المنشآت ، لاسيما خلال فترة إجازة الصيف التي يتزامن معها إطلاق الكثير من الفعاليات بالمنطقة ومنها فعالية " صيف الشرقية " وهذا يتطلب من جميع الجهات المعنية التأكد من سلامة المنشآت والمواقع السياحية مثل ( الفنادق والشقق المفروشة والمجمعات التجارية , ومدن الترفيه والشواطئ ).

وأكد سموه متابعة الخدمات الكهربائية وعدم حدوث أي انقطاعات, وكذلك متابعة وصول المياه للمستفيدين وجودة الخدمات الصحية والطرق والحدائق وكل ما يهم المواطنين والمقيمين بالمنطقة وتوفير المتطلبات الأساسية لهم.

بعد ذلك ألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري كلمة أشار فيها بأنه جرى تحديد المواضيع المراد طرحها في هذا الاجتماع بناءً على أهميتها وضرورة معالجة مخاطرها من قبل الجهات المعنية وهي ( مواجهة مخاطر الأمطار والسيول المنطقة ، ومواجهة مخاطر ناقلات المواد الخطرة ، ومواجهة مخاطر مواقع رفع الرمال "الدراقيل").

إثر ذلك قدم أمين سر لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعود بن حاضر عرض موجز لكل عنصر من عناصر الاجتماع والتوجيهات المقترحة لمعالجة مخاطرها.

عقب ذلك فتح المجال للنقاش ومشاركة أعضاء اللجنة بآرائهم ومقترحاتهم لمعالجة المخاطر الموجودة.

وفي الختام أكد سمو أمير المنطقة الشرقية ضرورة تنفيد هذه التوجيهات والأخذ بجميع الآراء والمقترحات لتطوير آلية العمل وجودته.

// انتهى //

17:39ت م

0161





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.